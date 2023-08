Cindy Fos es una de las figuras de Tango y Burlesque, que protagonizan Miguel Ángel Cherutti y Mónica Farro los viernes y sábados en el Teatro Multiescena de la Ciudad de Buenos Aires.

La joven, que en la obra se da el gusto de cantar un tango a dúo con Cherutti, estudió actuación y canto en Argentina con Augusto Fernandes, Norman Briski, Helena Tritek, Germán Kraus y Reina Reech, entre otros, y en Estados Unidos con Betsy Hammer y en el Lee Strasberg Institute of Theater and Film LA.

“Siempre me gusta perfeccionarme, soy bastante obsesiva. Fui a colegios bilingües. Hice una carrera universitaria, me recibí de Licenciada en Administración de empresas. Y ahora estoy estudiando composición y música”, relata Cindy.

Cindy debutó como actriz en obras infantiles e hizo muchos trabajos como modelo. Suele presentarse para cantar en conocidos programas de TV y actualmente protagoniza un show musical dedicado a los 80 ‘s con dirección de Daniel Fernández.

Mientras dedica su tiempo libre a su EP en camino con producción de Daryus Carámbula, disfruta de la popularidad que le da el actuar en Tango y Burlesque. “Cuando termina la canción que canto con Miguel Ángel, que es un tango dedicado a Goyeneche por Cacho Castaña, aplauden y la gente pregunta quién soy, siento que me apoyan, me miran, me esperan en la salida del teatro y me enorgullece”, dice.