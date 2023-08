Luego de la conmoción que despertó la triste noticia sobre la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años, Iliana Calabró rompió en llanto en el último adiós al asesor de moda.

Indagada por cómo se enteró de la partida de su amigo, Iliana respondió con el corazón roto y lágrimas en los ojos en una nota que dio a LAM: “Fue horrible porque yo venía de viaje, prendí el celular y encontré 58 mensajes. Ahí dije, ‘pasó algo’. El último era de mi hermana. La llamé y me dijo, ‘¿sabes lo que pasó con Marian? Me imagino que te habrás enterado’. Y yo no tenía celular. La llamé, y me dice, ‘¿no te enteraste? Se murió’… Se me hizo un hielo”.

“Antes de irme, estaba todo bien. Él me dijo que se había hecho todos los estudios y que estaba limpio. Me dijo ‘amiga, están limpios mis riñones’”, agregó, muy movilizada.

Y cerro, desconsolada en el Jardín de Paz de Pilar donde despidieron los restos de Caprarola: “Lo voy a recordar con alegría. El primer viaje que hice lo llevé a él, que fue a Italia, donde fuimos juntos. No puedo entender cómo se fue así. Capaz que Dios se apiadó de él para que no tuviera que pasar por tanto dolor”.

LA PROFUNDA TRISTEZA DE SANDRA BORGHI POR LA MUERTE DE MARIANO CAPRAROLA

En medio del dolor por la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años, el asesor de moda y con quien mantenía una gran amistad, Sandra Borghi se conmovió en Poco correctos al hablar del shock que le generó la sorpresiva noticia.

“Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad. En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer. Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, comenzó diciendo Sandra en Poco correctos, el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Él, lamentablemente es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki, eso primero. Yo lo digo porque hablé hace unos días con él y sabía que se iba a internar. Se estaba sacando el líquido del cuerpo que le había generado unas piedras”, agregó sobre el panelista de La jaula de la moda.

Y continuó: “Voy a ser muy cuidadosa con esto. Mariano fue una de las primeras víctimas que presentó denuncias, que estaba en la investigación judicial de este caso. Se estaba sacando el líquido del cuerpo mediante un tratamiento que nunca terminé de entender bien y hace 15 días me llamó llorando diciendo ‘amiga estoy feliz porque mis riñones están bien’ y llorábamos los dos”.

“Ayer, o antes de ayer, se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo”.

Por último, la periodista dio a conocer las causas del deceso de Caprarola: “Y ayer, o antes de ayer, se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo”.