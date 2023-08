Luego de la conmoción que despertó la triste noticia sobre la muerte de Mariano Caprarola a los 49 años, varios amigos y familiares le dieron el último adiós al asesor de moda en el Jardín de Paz de Pilar.

Con el dolor marcado a fuego, al lugar asistieron la madre de Mariano, Fady; sus compañeros en La Jaula de la Moda, Horacio Cabak, Fabián Medina Flores y Claudio Cosano, el diseñador Benito Fernández, el empresario Eduardo Constantini –acompañado de su esposa, Elina- además de Anamá Ferreyra, Coco Fernández y otros seres queridos que quisieron rendirle el último homenaje a Caprarola.

A poco de conocerse este inesperado desenlace, Sandra Borghi había hablado en Poco correctos -el programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece- y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al hablar de su amigo: “Perdón, pero estoy con el cuerpo helado. Quiero hablar con la mamá de Mariano. Él me viste y me asesora desde la amistad”, comenzó diciendo la conductora.

“En la fiesta de 15 de mi hija nos vistió a todos: a mi mamá, que debe estar desmayada frente a la tele ahora y no lo debe poder creer. Le hizo el vestido de 15 a mi hija, me vistió a mí, todo”, agregó.

Por último, al periodista dio a conocer las causas del deceso de Caprarola: “Y ayer, o antes de ayer, se internó para sacarse unas piedras. Fue y se internó solo. Confirmamos que entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó, se desestabilizó y no pudieron reanimarlo”.

Foto: Movilpress

