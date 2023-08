Yanina Latorre protagonizó un furcio en pleno vivo de LAM al desmentir una supuesta infidelidad a Diego, rumor que instaló Jorge Rial tiempo atrás.

“A mí Jorge me hizo mierda porque yo había ido a una cena en la que en la misma mesa me sentaron al lado de Silvia D’Auro, ¿qué culpa tengo?”, contó la panelista.

Fue entonces cuando expresó: “Ese mismo día me mandó un mensaje directo de Twitter ‘¿Como vas a explicar mañana cuando le cuente a la gente que te gar... a Mondragón?’”.

“No Mondragón no, me estoy equivocando de colombiano, el arquero Óscar Córdoba”, se corrigió Yanina tras darse cuenta de la confusión.

“¿Te cómiste a Córdoba?”, le preguntó sorprendida Nazarena Vélez y Latorre le contestó: “No nena, no me comí a nadie, sino estaría todo publicado”.

YANINA LATORRE CONTÓ CUÁNDO DEJÓ DE TENERLE MIEDO A JORGE RIAL

Yanina Latorre reveló en el programa de América cuándo dejó de tenerle miedo a Jorge Rial después de asegurar que la destrozó por la infidelidad de Diego.

“Dejé de tenerle miedo a Rial cuando pasó todo lo del cuerno de Diego un día me calenté y dije ‘¿por qué tengo que estar bancando todo esto?’”, contó la panelista.