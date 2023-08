Yanina Latorre recordó en LAM cómo la presionó Jorge Rial para exponer a Diego tras su infidelidad con Natacha Jaitt y manifestó: “Me molestó la obsesión”.

“Primero Jorge me consoló y me dio consejos, los primeros mensajes fueron ‘esto es la letra chica de este negocio que nadie te cuenta’”, relató la panelista.

Luego, detalló en el programa de América: “Después me aconsejó que me separe, eso le servía a los medios y era usarme y yo le dije ‘yo no eme voy a separar’”.

“‘Yo lo voy a ayudar porque la está pasando mal, es un boludo que se mandó un polvo y no sabe qué hacer, tiene dos pibes y es el padre de mis hijos”, sumó.

YANINA LATORRE CONTÓ POR QUÉ DECIDIÓ PERDONAR A DIEGO LA INFIDELIDAD CON NATACHA JAITT

Yanina Latorre contó por qué decidió perdonar a Diego la infidelidad con Natacha Jaitt: “Yo no creo en la fidelidad. Yo creo que él fue un boludo que eligió mal”.

“Es mi compañero de vida, no es maltratador, no es miserable, no es mal tipo, no es mala persona, se calentó un día chicos, ¿lo vamos a matar?”, dijo en LAM.

Yanina Latorre en LAM

Al final, explicó: “Yo puse en la balanza, a mí me jodería más el desamor el maltrato, Diego es un muy buen compañero de vida, no es perfecto y yo tampoco”.