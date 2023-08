Desde que Guillermina Valdés terminó su relación con Marcelo Tinelli fue relacionada con varios famosos. Yanina Latorre reveló en LAM que la exmodelo estaría saliendo con Joaquín Furriel y se lamentó porque no prosperó los romances que ella tuvo con el arquero de Boca, Javier García, y con Santiago Maratea, quien confirmó su breve vínculo amoroso.

“Nosotros ya le venimos arruinando varios romances. Con el arquero, con Maratea. Igual está sola, puede salir y conocer a quien quiera”, aseveró Yanina, quien reemplaza a Ángel de Brito en la conducción del ciclo de América, sobre cómo descubrieron los medios las salidas de la actriz.

“Con Santi Maratea se juntaba en Palermo a tomar un cafecito a la vista de todos”, recordó Pochi de Gossipeame, que estaba como “angelita” invitada.

Yanina Latorre habló de las dificultades de Guillermina Valdés para conseguir pareja

Foto: Web

MARCELO TINELLI REVELÓ EN QUÉ SITUACIONES DISCUTE CON GUILLERMINA VALDÉS TRAS SU SEPARACIÓN

Separado de Guillermina Valdés de mayo de 2022, Marcelo Tinelli reveló en qué puntos de la crianza de su hijo Lorenzo, de 9 años, no coinciden.

En la entrevista que le dio Sil Viera, conductora de En Línea de Paraguay, el conductor habló del impacto de la tecnología en Lolo y en el modo de interactuar con sus amiguitos.

Marcelo Tinelli reveló en qué situaciones discute con Guillermina Valdés tras la separación

"La relación que Lorenzo tiene con sus amigos es tablet (mediante). Van a hacer una pijamada a casa y todos llegan con el IPad", contó Tinelli.

"Con Guillermina muchas veces discutimos, charlamos, porque ella, en su casa, a Lolo no lo deja usar la Play".

"Yo me voy a trabajar, llego y están todos conectados con su tablet, ni se miran. Juegan", describió Marcelo.

"Y yo les dije 'chicos, dejen los aparatos electrónicos, conecten mirándose a los ojos'. Y me miraron con una cara como diciendo '¿qué dice este señor?'", agregó.

Marcelo Tinelli reveló en qué situaciones discute con Guillermina Valdés tras la separación

POR QUE "DISCUTEN" MARCELO TINELLI Y GUILLERMINA VALDÉS

"Con Guillermina muchas veces discutimos, charlamos de eso, porque ella, en su casa, a Lolo no lo deja usar la Play", contó Marcelo.

"A mí me gusta que tenga la Play en casa, con un límite de hora. Me parece que es integrador también, porque todos los amigos juegan. Si no estás fuera de un sistema", aseveró Tinelli.

Y concluyó, reflexivo: "La tecnología va avanzado tanto que está bueno compartir eso también con los hijos".