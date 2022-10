Nico Cabré le dedicó un conmovedor posteo a Rufina con una dulce foto de sus vacaciones juntos

Muy dulce, Nicolás Cabré compartió una tierna foto abrazando a su hija Rufina, al pie del letrero de Hollywood, en Los Ángeles.

Tras varios días disfrutando de sus vacaciones juntos, el actor y la nena regresarán a Buenos Aires. Pero antes, él abrió su corazón.

Nico, que es papá de Rufi junto a su ex, China Suárez, contó que la ama con su vida. Y que jamás olvidará este viaje juntos.

TIERNO POSTEO DE NICOLÁS CABRÉ A RUFINA JUNTO A LA FOTO MÁS LINDAS DE SUS VACACIONES

Nico le obsequió una conmovedora dedicatoria a su hija, al pie de una imagen juntos disfrutando a full de los Estados Unidos.

"Se terminó este viaje, mi Rufita hermosa. Y no puedo decirte otra cosa mas que gracias y que te amo con mi vida. Es increíble que cada vez que te digo esa palabra siento que se queda corta".

"No existe palabra para describir lo que me hacés sentir". G-plus

"No existe palabra para describir lo que me hacés sentir. El orgullo que me da verte feliz, desenvuelta por la vida, respetuosa, siempre con buena onda... Y podría seguir todo el día poniendo las cosas que me enorgullecen".

"Gracias por ser mi compañerita, por hacer que este viaje y que todos los días sean inolvidables. Gracias por hacer que mi vida sea un viaje hermoso".

"Me hacés el papa mas feliz del mundo. Te amo", le dijo Nico a Rufi, muy dulce.

¡Inseparables!