Este fin de semana, Ciudad Magazine presenta una programación especial llena de acción, humor, drama y clásicos imperdibles.📅 Sábado 1 y domingo 2 de noviembre | 🎥 Cine para todos los gustos, sin moverte del sillón.

Sábado 1 de noviembre – Especial Nicolas Cage

Un día dedicado al actor más impredecible y carismático de Hollywood. Desde el suspenso psicológico hasta la acción sobrenatural, Nicolas Cage es el gran protagonista del sábado.

13:30 | INCONCEBIBLE (Inconceivable, 2017)Un thriller inquietante donde una madre intenta escapar de su pasado… pero este vuelve con fuerza.

15:15 | GUERRA ENTRE HERMANOS (Arsenal, 2017)Dos hermanos enfrentados por el crimen y la lealtad en un oscuro relato de venganza.

17:00 | CACERÍA DE BRUJAS (Season of the Witch, 2011)Nicolas Cage se adentra en la Edad Media para cazar a una joven acusada de brujería. Acción, fantasía y suspenso.

18:30 | DETRÁS DEL ESPEJO (Looking Glass, 2018)Un motel, un espejo con secretos y un matrimonio al borde del abismo. Un thriller que te dejará sin aliento.

20:15 | TRAVESÍA SALVAJE (Primal, 2019)A bordo de un barco lleno de animales exóticos, Cage enfrenta a un asesino letal y a una fiera indomable.

🕙 22:00 | GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA (Ghost Rider, 2007)🔥 Clásicos de CMEl mítico héroe de Marvel cobra vida en una de las películas más icónicas de Cage.

Domingo 2 de noviembre – Drama, romance y grandes historias

El domingo llega con una selección de películas imperdibles que combinan comedia, emoción y acción de primer nivel.

13:00 | HANNAH Y SUS HERMANAS (Hannah and Her Sisters, 1986)Una joya de Woody Allen que explora el amor, la familia y las segundas oportunidades.

15:00 | CAFÉ SOCIETY (Café Society, 2016)De Woody Allen. Glamour, romance y nostalgia en la Hollywood dorada de los años 30.

16:30 | QUIERO ROBARME A LA NOVIA (Made of Honor, 2008)Una comedia romántica llena de enredos y risas con Patrick Dempsey.

18:15 | ELYSIUM (Elysium, 2013)Ciencia ficción y crítica social con Matt Damon en una historia sobre desigualdad y supervivencia.

20:15 | SIN HIJOS (2015)🎬 Pantalla GrandeComedia romántica argentina dirigida por Ariel Winograd. Protagonizada por Diego Peretti y Maribel Verdú.🔗 Ver ficha en Cinenacional.com

22:00 | EL CASO THOMAS CROWN (The Thomas Crown Affair, 1999)💎 Gran Cine del DomingoPierce Brosnan y Rene Russo protagonizan este elegante thriller de robos y seducción.