Netflix se prepara para un octubre cargado de novedades, con estrenos que van desde thrillers internacionales hasta documentales íntimos sobre figuras locales.

En esta ocasión, las producciones argentinas se destacan con títulos que prometen dar que hablar, mientras que las series y películas originales amplían la oferta para todos los gustos.

Producciones argentinas en Netflix octubre 2025

Entre los estrenos más esperados se encuentran dos títulos nacionales que ponen a la Argentina en el centro de la escena:

27 Noches (estreno el 17 de octubre ) La historia de una mujer internada en un psiquiátrico por sus actitudes “libertinas”. Un perito deberá definir si realmente está enferma o si solo quiere vivir y gozar de su vida sin ataduras.

Rockstar: Duki desde el fin del mundo (estreno el 2 de octubre) El documental que millones de fans esperaban: una mirada íntima al fenómeno del trap argentino. Duki recorre su carrera desde las batallas de freestyle hasta su consagración como creador de éxitos internacionales.

Estrenos de series en Netflix octubre 2025

Monstruo: La historia de Ed Gein (3 de octubre) Una perturbadora docuserie sobre el homicida y profanador de tumbas que inspiró a algunos de los villanos más icónicos del cine.

La diplomática – Temporada 3 (16 de octubre) Kate se enfrenta a una nueva amenaza mortal en medio de una frágil transición política.

Nadie quiere esto – Temporada 2 (23 de octubre) Joanne y Noah vuelven a poner a prueba su relación en medio de tensiones familiares y laborales.

Nadie nos vio partir (30 de octubre) Basada en hechos reales, cuenta la historia de una madre que atraviesa un doloroso divorcio cuando su esposo se lleva a sus hijos.

Respira – Temporada 2 (31 de octubre) El hospital privatizado y un nuevo supervisor ponen a prueba al personal médico, mientras Patricia y Jésica luchan por sobrevivir.

El amor es ciego – Temporada 9 (1 de octubre) Nuevos solteros en Denver buscan enamorarse sin verse, con giros inesperados y triángulos amorosos.

Estrenos de películas en Netflix octubre 2025

Steve (3 de octubre)La vida de un director escolar se convierte en una carrera contrarreloj para mantener la disciplina y enfrentar sus propios problemas.

La mujer del camarote 10 (10 de octubre) Una periodista presencia un crimen en un crucero de lujo, pero nadie parece creerle.

Limpia (10 de octubre) La relación entre una empleada doméstica y la niña a su cuidado se transforma en un vínculo profundo, marcado por una tragedia inevitable.

Un fantasma en la batalla (17 de octubre) Una guardia civil se infiltra en ETA para descubrir sus escondites en el sur de Francia.

Una casa de dinamita (24 de octubre) Tras el lanzamiento de un misil en EE.UU., comienza una investigación contrarreloj para evitar una catástrofe mundial.

Maldita suerte (29 de octubre) Entre casinos de Macao, un jugador perseguido por su pasado se obsesiona con una misteriosa mujer.

Foto: Netflix

Foto: Netflix





Foto: Netflix

Estreno destacado para Halloween

La mujer de la fila (31 de octubre) Inspirada en hechos reales, narra la historia de una madre que lucha contra un sistema judicial corrupto para liberar a su hijo de prisión, acompañada por otras mujeres con batallas similares.

Los estrenos de Netflix en octubre 2025 traen un abanico de propuestas imperdibles, con producciones locales como 27 Noches y Rockstar: Duki desde el fin del mundo que refuerzan la presencia argentina en la plataforma.

A esto se suman thrillers, dramas y documentales internacionales que prometen maratones aseguradas durante todo el mes.