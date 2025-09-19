El mundo del espectáculo está de luto: Brad Everett Young, conocido por su participación en la exitosa serie Grey’s Anatomy, murió a los 46 años en un accidente automovilístico en Los Ángeles.

El domingo 14 de septiembre, el actor manejaba solo por la autopista 134 cuando otro vehículo, que venía en sentido contrario, lo chocó de frente.

Young falleció en el acto a causa de las graves lesiones, según confirmó su publicista, Paul Christensen. El conductor del otro auto sobrevivió y fue trasladado al hospital.

Brad Everett Young. Foto: IMDB

Un artista apasionado y un legado que sigue vivo

La noticia sacudió a colegas y fanáticos. Christensen lo recordó como “un apasionado de las artes” y destacó: “Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

Varios actores que compartieron proyectos con Young, como Chris McKenna (General Hospital) y Parry Shan, le dedicaron sentidos homenajes.

McKenna aseguró que “no habrá nadie como él”, mientras que Shan lo describió como “una de las personas más amables y generosas” del ambiente. “Su indomable positividad lo hacía único en un negocio a menudo lleno de cinismo. Siempre buscaba mejorar la situación”, expresó.

A Brad le sobrevive su hermano, Chris Young. Por el momento, la familia no informó cuándo se realizará el funeral.

La carrera de Brad Everett Young: de Virginia a la pantalla grande

Nacido en Danville, Virginia, en julio de 1979, Young se mudó a Los Ángeles tras graduarse de la universidad. Allí se destacó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico, además de actor.

En Grey’s Anatomy, participó en un episodio de la quinta temporada, pero su carrera incluyó trabajos en series como Boy Meets World, Felicity y Numb3rs. También sumó papeles en películas como Love & Basketball, Charlie’s Angels, Jurassic Park III, I Love You, Man, The Artist y Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Un adiós que deja huella

La muerte de Brad Everett Young deja un vacío en la industria y en quienes lo conocieron. Su energía positiva y su compromiso con el arte seguirán inspirando a colegas y fanáticos.