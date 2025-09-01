Septiembre está a la vuelta de la esquina y HBO Max ya adelantó cuáles serán las novedades que se sumarán a su catálogo. La plataforma de streaming apuesta fuerte con series originales, películas taquilleras y nuevas temporadas que buscan conquistar a los fanáticos de las maratones y el buen contenido.

Entre los títulos más esperados, se destacan nuevas temporadas de éxitos internacionales, estrenos exclusivos y producciones originales que llegan para renovar la pantalla chica. Además, habrá sorpresas para los amantes del cine, con películas que dieron que hablar en los últimos meses y que ahora estarán disponibles para ver desde casa.

Los estrenos más esperados de septiembre en HBO Max

La grilla de septiembre viene recargada. Entre las series que desembarcan en la plataforma, se encuentran:

Alerta Secuestro (Amber Alert): El 25 de septiembre desembarca este thriller dirigido por Kerry Bellessa y protagonizado por Hayden Panettiere y Tyler James Williams . Suspenso, acción y una historia que te va a tener al borde del asiento.

Most Wanted: Teen Hacker: El 5 de septiembre se estrena esta serie documental de 4 capítulos dirigida por Sami Kieksi , que sigue la increíble historia del hacker finlandés Julius Kivimäki . Ideal para los fanas de la tecnología y el crimen real.

Patriarca (Patriarch): Desde el 18 de septiembre, la nueva serie dramática creada por Chris Lang y con un elenco de lujo encabezado por Nikki Amuka-Bird , Harry Lloyd y John Simm . Intriga familiar y secretos oscuros.

Task: El 8 de septiembre, Mark Ruffalo y Tom Pelphrey se ponen en la piel de dos policías en esta serie creada por Brad Ingelsby (el mismo de Mare of Easttown). Un atracador de bancos inesperado y una investigación que te va a atrapar.

Películas para todos los gustos: los títulos que se suman al catálogo

La lista es larguísima, pero te tiramos algunos de los más destacados:

7 años de matrimonio, Attack the Block, Insomnio, Hasta aquí todo bien, La máscara (3 de septiembre)

Enemy, Proyecto X, Terminator (4 de septiembre)

Paradise Lost, Godzilla x Kong: El nuevo imperio, Salvajes (5 de septiembre)

BlacKkKlansman, El discurso del rey, Virgin Suicides, El juez culpable (6 de septiembre)

Cinco noches en Freddy’s, La princesa de Montpensier (10 de septiembre)

Entourage, Night Call, Geostorm, Equalizer 1 y 2, Mi vecino asesino (11 y 12 de septiembre)

American History X, Happy Winners, Jeux d’enfants (13 de septiembre)

Johnny Mnemonic, Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, Terapia de la felicidad (14 de septiembre)

Baby Driver (18 de septiembre)

Ártico, Invasión del mundo: Batalla de Los Ángeles, Coleccionista de huesos (19 de septiembre)

Rock’n Roll, La lista de Schindler, Caballeros del cielo (20 de septiembre)

Don’t Worry Darling, Yo, Tonya, Luz de luna (21 de septiembre)

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey (versión extendida) (22 de septiembre)

Sucker Punch, Completamente quemado (24 de septiembre)

Alerta Amber, Fantasmas de Marte (25 de septiembre)

Battlefield Earth, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Rambo I, II & III (26 de septiembre)

Mandela: Un largo camino hacia la libertad, Serpientes en el avión, Le Dindon (27 de septiembre)

Más allá, Inland Empire, El hombre elefante (28 de septiembre)

Más series, documentales y entretenimiento para agendar

¿Quién mató a nuestra hija? (11 de septiembre)

Krypto Saves the Day (26 de septiembre, ideal para los más chicos)

Anatomy of Chaos (26 de septiembre)

37 Seconds (30 de septiembre)

Visto y oído: la historia de los negros (10 de septiembre)

Silencio en clase (26 de septiembre)

Relaciones tóxicas (28 de septiembre)

Atraco de 6 millones de euros: revelaciones sobre el caso Kim Kardashian (29 de septiembre)

Los Baldwin (11 de septiembre)

Caleb Hearon: modelo cómico (20 de septiembre)

El plus: deportes y eventos internacionales

Si te gusta el deporte, septiembre también trae campeonatos de atletismo, tenis, motociclismo y ciclismo en carretera.