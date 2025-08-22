Ciudad Magazine sigue ofreciendo una programación de cine variada y atrapante para disfrutar cada noche. Del lunes 25 al viernes 29 de agosto, a las 21 hs, el ciclo El Mundo del Cine presenta una selección con dramas, comedias, acción y estrenos para todos los gustos.

📅 Lunes 25 de agosto – Un nuevo amanecer (Sunlight Jr., 2013)

Naomi Watts y Matt Dillon protagonizan este drama emocional sobre una pareja que enfrenta la pobreza, el desempleo y la esperanza de un nuevo comienzo. Una historia cruda y conmovedora.

📅 Martes 26 de agosto – Hasta que el cuerpo aguante (Rough Night, 2017)

Una comedia descontrolada con Scarlett Johansson, ideal para cortar la semana con humor. Cinco amigas se reúnen para una despedida de soltera... que se sale completamente de control.

📅 Miércoles 27 de agosto – Los reyes del verano (The Kings of Summer, 2013) – ESTRENO

Tres adolescentes deciden escapar de sus familias para construir su propia casa en el bosque y vivir bajo sus propias reglas. Una comedia indie entrañable y refrescante. Estreno en Ciudad Magazine.

📅 Jueves 28 de agosto – Hollywood: Departamento de Homicidios (Hollywood Homicide, 2003)

Harrison Ford y Josh Hartnett en una mezcla de acción, crimen y comedia, ambientada en el glamoroso pero peligroso mundo de Los Ángeles. Imperdible para fans del género policial.

📅 Viernes 29 de agosto – Rescate del metro 123 (The Taking of Pelham 123, 2009)

Denzel Washington y John Travolta protagonizan este thriller lleno de tensión, sobre el secuestro de un tren en pleno Nueva York. Suspenso del bueno para cerrar la semana.