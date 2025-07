El Juego del Calamar llegó a su fin con su tercera temporada. O al menos eso es lo que estaba previsto. Con mucha más violencia que los envíos previos, nuevos juegos atrapantes y una carga emocional potenciada, no defraudó a quienes esperaban su regreso a Netflix.

Sin embargo, su final impactante contó con la inesperada aparición de la actriz australiana Cate Blanchett, ganadora del Premio Oscar, quien no hizo más que ilusionar a los fanáticos con la chance de una próxima temporada o tal vez un spin-off.

¿El juego del calamar tendrá temporada 4?

En declaraciones a The Hollywood Reporter, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, señaló que el objetivo que perseguía el final tenía era transmitir un mensaje más amplio sobre el capitalismo global y no necesariamente establecer una secuela.

“Desde el principio, esta historia nació de mi deseo de abordar temas como la competencia sin límites y el sistema creado por el capitalismo tardío. Por eso quise cerrar con un mensaje que subraya que, aunque una parte del sistema caiga, desmantelarlo por completo no es fácil: siempre tenderá a repetirse”, especificó el cerebro detrás del éxito mundial.

El gran protagonista de la serie más vista en la historia: El juego del calamar.

Y agregó. “Por eso quise terminar con una reclutadora estadounidense. Escribí esa escena buscando un final impactante para la serie, no con la intención de dejar abierta la puerta a otros proyectos”.

Además, destacó en otro medio que contar con una mujer como reclutadora resultaría más dramático e intrigante. Y en cuanto a por qué Cate Blanchett, fue contundente: “Es simplemente la mejor, con un carisma inigualable. ¿Quién no la adora?”.

¿Se viene el spin-off de El juego del calamar en Estados Unidos?

Es una realidad que desde mucho antes de salir a la luz este final con Cate Blanchett se especulaba con una posible adaptación o spin-off ambientado en Estados Unidos. Incluso se habló de David Fincher, director de El club de la pelea y colaborador habitual de Netflix, como cabeza del proyecto.

Se trataría de una propuesta innovadora que mantenga la esencia que cautivó al público de todo el planeta, pero apostando por una narrativa audaz, renovada y llena de suspenso.

Respecto a esos rumores, Hwang aseguró que no tiene información extra al respecto. “Siempre fui un gran admirador del trabajo de David Fincher, desde Pecados capitales. Me encantan sus películas. Así que si él llegara a crear una versión estadounidense de El juego del calamar, me parecería muy interesante de ver. Sin duda, le daría clic para verla de inmediato”, especuló.

La jugadora 222, gran protagonista de El juego del calamar 3, en Netflix.

El Juego del Calamar 3, la serie más vista de la historia

La serie surcoreana El Juego del Calamar (Squid Game) se convirtió en la más vista del planeta, dado que apareció al tope de los ranking de 91 países y generó una legión de fanáticos impactante. La noticia fue confirmada por el portal Flix Patrol, que cuenta con estadísticas de gran parte del mundo.

Si la cifra se desmenuza por cada uno de los continentes, quedaría de la siguiente manera: Europa (33 países), América (25), Asia (24), África (6) y Oceanía (3).