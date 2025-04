A sus 66 años, Kevin Bacon vuelve a estar en las páginas principales de los portales de cine y TV gracias al éxito de The Bondsman, una serie de acción y horror sobrenatural que está disponible en Prime Video desde comienzos de abril.

La trama sigue a Hub Halloran, un cazarrecompensas de zonas rurales que es asesinado y luego resucitado por el Diablo. Su nueva misión: capturar demonios que han escapado del infierno y devolverlos a su prisión infernal.

// Por qué el autor de ‘Jack Reacher’ admite que elegir a Tom Cruise fue un error

Mientras persigue a estas entidades, Hub también enfrenta sus propios pecados pasados y busca redención, reconectando con su familia y reviviendo su olvidada carrera musical. ​

​Hub, interpretado por Bacon, es un cazarrecompensas de carácter rudo y pasado turbio. A pesar de su fachada endurecida, Hub muestra una mezcla de valentía y vulnerabilidad, especialmente al reconectar con su exesposa Maryanne y su hijo Cade.

‘The Bondsman’, con Kevin Bacon, en Prime Video.

La serie lo presenta como un “policía del más allá”, y su viaje está marcado por enfrentamientos con entidades demoníacas y conflictos personales, especialmente con Lucky Callahan, el nuevo compañero de Maryanne y responsable de su asesinato.

A lo largo de la serie, Hub busca redimirse y proteger a su familia, enfrentando desafíos tanto sobrenaturales como emocionales.

The Bondsman, creada por Grainger Davidy producida por Blumhouse Television, consta de ocho episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. Además de Bacon, el elenco incluye a Jennifer Nettles, Beth Grant, Damon Herriman, Maxwell Jenkins y Jolene Purdy.

Las razones del éxito de The Bondsman en Amazon Prime Video

Desde su estreno, The Bondsman se posicionó como la serie más vista en Prime Video, superando a títulos populares como The Wheel of Time y Reacher. Además, fue la tercera serie más vista en todas las plataformas de streaming durante su semana de estreno.¿Por qué pegó tanto en la audiencia?

Kevin Bacon. La interpretación de Bacon como Hub Halloran fue ampliamente reconocida, aportando carisma y profundidad al personaje, lo que fue fundamental para el atractivo de la serie.

Kevin Bacon protagoniza esta serie de acción y horror sobrenatural.

Un tono original. La serie ofrece una historia única que combina elementos sobrenaturales con drama familiar y comedia negra, lo que la distingue de otras producciones del género.

Sello Blumhouse: producción de calidad. Respaldada por Blumhouse Television y Amazon MGM Studios, la serie cuenta con una producción sólida que contribuyó con su éxito.

¿Tendrá The Bondsman segunda temporada?

Ojo: a partir de acá hay spoilers de la trama.

Hasta la fecha, Amazon Prime Video no confirmó oficialmente una segunda temporada de The Bondsman.

Es importante destacar que The Bondsman fue promocionada inicialmente como una serie limitada. Sin embargo, el final de la primera temporada deja abierta la posibilidad de continuar la historia, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible segunda temporada. ​

// Confirman la fecha de estreno de El juego del calamar 3: qué se sabe de la temporada final

Si Amazon decide renovar la serie, considerando los tiempos de producción y agendas de los actores, es probable que una segunda temporada no se estrene antes de finales de 2026 o incluso 2027. ​

Por ahora, los fanáticos deberán esperar una confirmación oficial por parte de Amazon Prime Video para conocer el futuro de The Bondsman.