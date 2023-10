El conocido actor mexicano estuvo en Argentina en julio grabando su segundo año al frente del ciclo de History y habló con Ciudad.

Este viernes 27 de octubre, la señal History estrena la tercera temporada de Inexplicable Latinoamérica, nuevamente conducida por Humberto Zurita, el anfitrión a cargo de desvelar los misterios y secretos más protegidos de todo el continente.

La producción de Inexplicable vino en julio a Argentina a grabar con Humberto Zurita estos nuevos episodios y Ciudad tuvo oportunidad de hablar con él sobre su experiencia frente a todos los casos que ha visto durante la filmación.

Estos 12 nuevos episodios profundizan en una serie de historias sobrenaturales donde lo desconocido desafía la comprensión humana: madres con habilidades poderosas, conexiones entre vivos y muertos, enigmas de la evolución humana, construcciones inquietantes, fenómenos naturales misteriosos, y muchos más.

¿Cómo te sentís en Argentina?

Me siento de maravilla a mí Argentina me encanta, lo conozco hace muchos años, se yo hice una película aquí hace muchos, muchos años con Federico Luppi (Luna Caliente de Mempo Giardinelli), y también estuve hace unos que tres o cuatro años haciendo para la RAI de Italia una temporada de Terra Ribelle (Tierra indomable), que es una serie de época que hicimos, así que conozco muy bien Argentina. (Estuve) casado con Christian Bach, argentina ella, así que veníamos muy seguido. Me encanta Argentina, y me encanta ahora que History Channel me haya dado la oportunidad de regresar a Argentina.

¿Ya terminaste tu trabajo aquí?

Si, terminé ayer mi trabajo, pero fue maravilloso con el “crew” (el equipo técnico) que tienen, que es estupendo, no son solo buenas personas, sino unos técnicos maravillosos, así que estoy feliz.

¿Qué es lo que más te gusta de conducir en explicable?

Es algo que yo nunca había hecho en mi carrera. Yo soy productor, soy director, y he actuado en cine, en teatro y en televisión. He producido cine, teatro y televisión, pero nunca había sido host de ningún programa. Nunca había trabajado de mí, por así decirlo, sin usar un personaje y en este caso, pues estamos tratando de ser yo mismo pero interpretando las historias OO tratando de contar de una manera interesante y en el en el tono de misterio que necesita y me explicable Latinoamérica.

O sea que estás fascinado con esta con esta nueva oportunidad

Estoy feliz porque además el resultado de la pasada temporada tuvo mucho éxito, así que estamos contentísimos con eso.

¿Recibiste buenas críticas de tus pares?

Recibimos muy buenas críticas en México, fueron estupendas las críticas que le leí de periodistas muy importantes, así que estoy muy contento.

No te voy a pedir que seas exhaustivo, pero ¿qué es lo más destacable de esta temporada de inexplicable? Porque vi que hay como 12 episodios que tienen temáticas muy llamativas, como por ejemplo el primero que está dedicado a las madres.

Era lo que te iba a decir, porque quizá uno de los capítulos que más me gustó es el que habla de las madres, del amor, de las madres, por los hijos, de lo que puede ser capaz el amor de una madre por un hijo, hasta de volverlo a la vida o de curarlo, y son cosas inexplicables. Inexplicables. Llo puedes creer o no, pero bueno, Inexplicable Latinoamérica no está buscando darte una respuesta, sino exponer una historia, un cuento o algo mitológico que tú te encargarás de saber si es verdad o no.

Uno decide o no decide si creer o no. ¿Y en tu caso sos más de creer o de descreer?

Yo soy un poco escéptico hacia todo ese tipo de cosas, pero, pero sí creo que hay de alguna manera fuerzas o contactos… No podemos pensar que somos los únicos que existimos en este universo, hablando de los ovnis, por ejemplo, porque también tenemos ese tema. Creo que bueno si habláramos también de las personas que vienen del otro mundo que murieron y que y que regresan, que yo no sé para qué regresarían, que les faltó algo por hacer acá, que son las llamadas almas en pena… Recurrimos mucho ya la vez pasada ¿no? Y en esta ocasión también hablamos de La llorona. Son cuentos que se unen a la colonia, no que son unos cuentos precolombinos y otros que ya pertenecen a la colonización y esa fusión de los españoles con nuestra cultura mexicana o, en general, con Latinoamérica.

También vi que hay un episodio de prisiones. ¿Qué fue lo que más te impactó de visitar esos lugares tan tétricos?

Me llaman mucho la atención que estos lugares luego terminan siendo conventos o los convierten en algo como hoteles, y siempre queda la idea de que hay ruidos, o de que alguien se aparece por ahí, que se escuchan los lamentos de los presos. Y creo que es algo interesante aunque Inexplicable no te da respuestas sino que te cuenta la historia y tu sacas las conclusiones.

Se lavan un poco las manos los productores

Nosotros somos contadores de historias, que están muy bien documentadas por Jorge, el escritor. Hay un trabajo muy profesional, exhaustivo, de buscar estas historias y de tratar de darles una coherencia para que el público pueda entender de qué estamos hablando.

Inexplicables es una franquicia internacional que la inauguró William Shatner hace dos años con su versión. A la hora de tomar vos la posta de la versión latinoamericana ¿te propusiste hacer algo diferente, de darle tu propia impronta o tratar de hacerlo parecido? ¿En qué se diferencian los dos programas?

Es un poco de darle un poco de lo mío, pero tratar de conservar el tono que William Shatner le dio ya al programa, todo este halo de misterio que tanto la producción como él trabajaron. Yol trato de retomarla para que se quede en ese mismo tono, pero, obviamente con mi interpretación de cada cuento o historia.

Y además de la película que hiciste acá en Argentina, queremos saber si tenés planeado volver a hacer ficción acá ya sea con tu productora o con una plataforma de streaming.

Ahorita mismo yo estoy haciendo una gira teatral por todo México y ya fui también a Texas y a California, a Perú, y cuando estuvimos allí nos dimos cuenta de que, a pesar de que no somos tan conocidos por nuestro trabajo, tuvimos un recibimiento fabuloso con cuatro funciones con entradas agotadas. Se nos llenó el teatro porque yo estoy haciendo La reina del sur, y esa serie está en Netflix y es muy famosa porque lleva como tres temporadas, y ahora está saliendo la tercera en Netflix. Y eso me hace pensar que podría traer la obra que estoy haciendo, y me encantaría poder trabajar en Argentina. Me gustaría poder fusionar el trabajo de actores argentinos con el de los mexicanos y tratar de hacer una obra de teatro interesante.