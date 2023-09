Universal Reality de Universal + trae en exclusiva para Latinoamérica la temporada 24 de The Voice, que a partir de este martes 26 de septiembre tendrá a la estrella country Reba McEntire como coach.

The Voice: quién es Reba McEntire

Reba McEntire se une al panel de coaches, ocupando el lugar que dejó vacante Blake Shelton en las icónicas sillas rojas del programa.

Reba, apodada “la Reina del Country”, es una auténtica leyenda del género con más de cinco discos de estudio y más de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Desde los años 70, ha logrado colocar más de 100 sencillos en la lista Billboard Hot Country Songs, de los cuales 25 alcanzaron el codiciado puesto número uno.

The Voice: quiénes son los coaches

Además de Reba McEntire, el elenco de coaches incluye a Naill Horan, exintegrante de One Direction, quien regresa a The Voice en busca de una segunda victoria en este reality. Gwen Stefani, conocida cantante y compositora, así como John Legend, destacado cantante, compositor, actor y pianista, también están de vuelta en The Voice.

The Voice: cuándo y dónde ver los nuevos episodios

Esta temporada, los espectadores podrán disfrutar de nuevos episodios cada martes y miércoles, con la presentación una vez más a cargo de Carson Daly como host.

Estreno de la temporada 24 de The Voice el martes 26 de septiembre a las 9:00 PM en Argentina y México, y a las 7:00 PM en Colombia y Perú, por Universal Reality.

Si no puedes verlo en vivo, tendrás la oportunidad de disfrutarlo al día siguiente a través del sistema VOD de Universal +.

Una temporada llena de música, emoción y sorpresas en The Voice, solo por Universal Reality y Universal +.