Se viene Mike, la serie sobre la polémica vida de Mike Tyson: mirá el trailer

Trevante Rhodes y Russell Hornsby protagonizan "Mike", la próxima miniserie que retrata la tumultuosa y controvertida vida de la estrella del boxeo Los actores estadounidensesprotagonizan "Mike", la próxima miniserie que retrata la tumultuosa y controvertida vida de la estrella del boxeo Mike Tyson , y que hoy lanzó sus primeras imágenes de adelanto de cara a su estreno el 25 de agosto en la plataforma de streaming Star+.

Creada por Steven Rogers en el rol de showrunner, la producción de ocho episodios se propone explorar los altibajos de la carrera profesional de Tyson, desde su ascenso a lo más alto del deporte en la década del 80 hasta sus problemáticas conductas y la condena por violación que lo llevó a la cárcel en 1992.

Rhodes da vida al protagonista en la ficción, mientras que Hornsby encarna al recordado y polémico Don King, promotor de boxeo y representante de otros nombres propios de la industria como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, George Foreman, Julio César Chávez, quienes al igual que Tyson lo demandaron por apropiación indebida de dinero, entre otros delitos.

Además, con la trayectoria deportiva y personal de Tyson como eje, la serie buscará indagar en el contexto social que rodeó su historia, atravesado por temáticas como el racismo, el clasismo, la fama, el poder de los medios, la misoginia y la cuestionable promesa del "sueño americano" en Estados Unidos.

El reconocido Harvey Keitel también participa de la producción como el mánager y entrenador de boxeo Cus D'Amato, e integra el elenco junto a Laura Harrier ("Infiltrado del KKKlan"), Li Eubanks ("Dolemite Is My Name"), Scott MacDonald ("Queen Sugar"), B.J. Minor ("Casting the Net") y Grace Zabriskie ("Twin Peaks"), entre más.