Harry Styles es el protagonista de la película My Policeman: mirá el trailer

My Policeman, una película de Michael Grandage basada en la novela homónima de Bethan Roberts, en la que el cantante interpretará a un policía gay que se encuentra en medio de un triángulo amoroso. Con una carrera actoral en ascenso, Harry Styles protagoniza, una película de basada en la novela homónima de Bethan Roberts, en la que el cantante interpretará a un policía gay que se encuentra en medio de un triángulo amoroso.

Mientras a los ojos del mundo se muestra en pareja con una mujer, vive un romance oculto con otro hombre.

"Brighton, 1957. Tom (Styles) es policía y es gay. A pesar de eso, Marion (Emma Corrin), una maestra de escuela, se enamora de él. Debido a las limitaciones sociales de la época, Tom y Marion se casan, aunque Tom está enamorado de Patrick (David Dawson)", adelanta la sinopsis oficial de la cinta que llegará a la plataforma Prime Video el 4 de noviembre.

Durante cuatro décadas Tom y Marion formaron una matrimonio sólido, pero en los años 90, Patrick -quien en los inicios de su relación fue un amigo muy cercano- reaparece en sus vidas tras sufrir un derrame cerebral, motivo por el que se instala en la casa de la pareja para que puedan asistirlo.

Y esta nueva cercanía con Tom hará que los sentimientos que tenían guardados emerjan una vez más.

Los encargados de interpretar a los protagonistas en su etapa más madura son Linus Roache, como Tom; Gina McKee, como Marion; y Rupert Everett, como Patrick. El elenco se completa con Jack Bandeira, Andrew Tieman, Kadiff Kirwan, Richard Dempsey, Maddie Rice, Dora Davis, Pierre Bergman, Ian Drysdale y Róisín Monaghan.

OTRA PELÍCULA PARA HARRY STYLES

Por otra parte, el intérprete de Watermelon Sugar y As It Was llegará a la pantalla grande con No te preocupes cariño, una película dirigida por Olivia Wilde en la que comparte cartel con Florence Pugh.

Se trata de un thriller psicológico en el que Styles y Pugh le dan vida a Alice y Jack, una pareja joven de los años 50 que vive en una comunidad que parece ser perfecta y es financiada por la misteriosa empresa para la que trabaja él.

Pero cuando la protagonista comienza a sentir curiosidad por la naturaleza del trabajo de su pareja, también empezará a ver las imperfecciones del ambiente en el que se mueven. .

Y además, Styles seguirá siendo parte del universo Marvel como Eros, el hermano de Thanos, por lo menos en cinco películas.