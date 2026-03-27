La historia de Daniel Ostropolsky, el abogado mendocino que padeció una enfermedad degenerativa irreversible y reclamó públicamente el derecho a decidir sobre el final de su vida, volvió a poner sobre la mesa el debate por la eutanasia en la Argentina.

Su caso, que no llegó a ver plasmado en una ley antes de fallecer, impulsó al senador Alfredo Cornejo y a su equipo a presentar un proyecto en el Congreso para regular el derecho a morir con dignidad.

El tema cobró fuerza en los últimos días tras la eutanasia de Noelia en España, un caso que generó polémica judicial y reavivó la discusión sobre la autonomía individual y el sufrimiento evitable.

Murió Noelia Castillo Ramos: qué se sabe sobre el caso de eutanasia de la española de 25 años | Créditos: El País

Los puntos clave del proyecto de eutanasia en Argentina

Cornejo explicó que la iniciativa establece requisitos muy concretos para acceder a la eutanasia. “No cualquier enfermedad entra, sino una que realmente te afecte la dignidad de la vida”, sostuvo el gobernador en una entrevista.

El proyecto exige que la persona padezca una enfermedad grave, incurable o un sufrimiento crónico e imposibilitante, siempre bajo evaluación médica interdisciplinaria.

Además, el pedido debe realizarse dos veces ante una comisión específica que se creará en cada jurisdicción. “No alcanza con un solo pedido, tiene que haber dos solicitudes formales”, remarcó Cornejo.

Noelia Castillo Ramos. Foto: captura de pantalla

La edad mínima propuesta es de 16 años. Para los menores de esa edad, el consentimiento debe ser triplemente informado: por el propio adolescente, por sus tutores y por personas de apoyo designadas. “No para casos de salud mental en menores”, aclaró el legislador.

Respecto a la salud mental, Cornejo señaló que el proyecto contempla estos casos solo si se trata de padecimientos irreversibles, aunque advirtió que el tema requiere máxima cautela y análisis técnico. “Consultamos a muchos especialistas. El punto es si esa enfermedad no se puede recuperar”, explicó.

El texto también incluye la objeción de conciencia para el personal médico: quienes no quieran participar, no estarán obligados. “Los servicios públicos deben determinar las especialidades, pero esas cuestiones son materia de regulaciones posteriores”, agregó.

Autonomía, familia y el impacto emocional del debate

Cornejo reconoció que el debate por la eutanasia toca fibras muy sensibles. “El rol de la función pública te hace un poco frío. Hay que tratar de abstraerse y legislar con normas racionales, pero uno piensa en sus hijos, en los casos más controvertidos del mundo”, admitió.

Recordó el caso de Noelia en España, donde la eutanasia generó una fuerte controversia entre la voluntad de la hija y la oposición del padre. “No hay nada más doloroso que la muerte de un hijo. Eso sensibiliza a cualquiera, pero tenemos que legislar para garantizar derechos como la libertad y la dignidad”, reflexionó.

En el programa, los periodistas remarcaron que, a diferencia de otros debates parlamentarios, este tema se discute “desde la buena fe” y no como una pelea de bandos enfrentados.

¿Habrá ley de eutanasia en Argentina? El escenario político

Cornejo admitió que, aunque como gobernador ya no impulsa el tema en persona, su equipo sigue trabajando en el Congreso. “Lisandro Nieri lo está pidiendo ahora en el Congreso. Creo que hoy es una ventana de oportunidades para tratar este tema en Argentina”, afirmó.

El senador destacó que existen varios proyectos similares, como los de Jimena Latorre y Nieri, y que el clima parlamentario es más favorable que en años anteriores. “No he hablado del tema con el presidente, pero hoy el clima parlamentario es más favorable que en 2021 o 2022”, estimó.

La discusión, según Cornejo, exige un abordaje interdisciplinario y sensible, con participación de profesionales médicos, especialistas en salud mental y referentes sociales. “Es un debate que nos merecemos como sociedad”, concluyó.