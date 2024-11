El término “apego evitativo” es muy común hoy en día para nombrar a las personas que están emocionalmente no disponibles o bloqueadas.

Identificar a una persona con apego evitativo puede ser desafiante, ya que pueden ser muy carismáticos y encantadores al principio de una relación.

Tener en cuenta estas características de la personalidad de alguien con apego evitativo podría ahorrarte tiempo y esfuerzo a la hora de relacionarte.

SIGNOS AL INICIO DE UNA RELACIÓN CON UNA PERSONA QUE TIENE APEGO EVITATIVO

1. Son muy carismáticos y encantadores: las personas con apego evitativo pueden ser muy atractivas y encantadoras al principio, lo que puede hacer que te sientas atraída y emocionada.

2. Son muy independientes y autónomos: las personas con apego evitativo pueden valorar su independencia y autonomía, lo que puede hacer que parezcan muy seguras y confiadas.

3. No hablan mucho sobre sus sentimientos o emociones: las personas con apego evitativo pueden ser muy reservadas y no hablar mucho sobre sus sentimientos o emociones.

SIGNOS DE UNA PERSONA CON APEGO EVITATIVO QUE PUEDEN DESCUBRIRSE A MEDIDA QUE LA RELACIÓN AVANZA

1. Se vuelven más distantes y menos comunicativos: a medida que la relación avanza, las personas con apego evitativo pueden volverse más distantes y menos comunicativos.

2. No quieren comprometerse o hacer planes a largo plazo: las personas con apego evitativo pueden ser reacias a comprometerse o hacer planes a largo plazo, lo que puede hacer que te sientas insegura o incierta.

3. Priorizan su espacio y su tiempo por encima de la relación: las personas con apego evitativo pueden priorizar su espacio y su tiempo por encima de la relación, lo que puede hacer que te sientas menos importante o valorada.

SIGNOS QUE INDICAN QUE ESTÁS RELACIONÁNDOTE CON ALGUIEN QUE TIENE APEGO EVITATIVO

1. Sensación constante de inseguridad o incertidumbre en la relación: este puede ser un indicador de que la persona con apego evitativo no está comprometida con la relación.

2. La persona no responde a tus necesidades emocionales: si la persona no responde a tus necesidades emocionales o no te hace sentir valorada o apreciada, puede ser un signo de que tiene un estilo de apego evitativo.

3. La relación se siente unidireccional: si la relación se siente unidireccional, es decir, que una de las partes es la que siempre busca la conexión y la intimidad, mientras que la otra persona se mantiene distante, puede ser un signo de que tiene un estilo de apego evitativo.

Vale aclarar que estas son solo señales y que no todas las personas con apego evitativo exhibirán todos estos comportamientos. Sin embargo, si se detectan varios de estos signos, es posible que la persona tenga un estilo de apego evitativo.