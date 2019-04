El tierno saludo de cumpleaños de Diego Maradona a Jana... ¡tras el polémico mensaje a Dalma!

El conflicto entre Diego Maradona y Claudia Villafañe parece no tener fin, mucho menos después de que el él recurriera a la Justicia y tratara de "ladrona" a su exesposa. Las dos hijas que tuvo con su exmujer, Dalma y Gianinna, se pusieron del lado de su mamá. La actitud de las chicas enojó muchísimo al exfutbolista, que ni siquiera asistió al casamiento de Dalma y que todavía no conoce a su nieta, Roma.

Para sorpresa de todos, Diego aprovechó el cumpleaños de Dalma para dejar muy en claro que con ella y su mamá está todo mal. Junto a una tierna foto retro, el exfutbolista expresó: "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma".

Ahora, la otra hija de Diego, Jana, cumplió años. El hombre compartió una amorosa foto actual abrazando a la joven y le regaló cálidas palabras: "Aunque estemos lejos, siempre estás conmigo. Feliz cumple Janita, hija de mi corazón". Claramente, este mensaje dejó en evidencia que con Jana la relación avanza a paso firme y que con Dalma y Gianinna el conflicto continúa.

La cumpleañera, que está celebrando sus 23, es hija de Diego y Valeria Sabalain. El Diez la reconoció cuando ella tenía 18, el primer encuentro se dio en un gimnasio de Cañitas. A partir de ese momento, mantienen un fluido vínculo.