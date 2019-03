¡Spoiler alert! Las 10 muertes más impactantes de The Walking Dead

En un mundo post apocalíptico como el de “The Walking Dead”, la muerte está a la orden del día ya sea a mano de los walkers o incluso de sobrevivientes. Sin embargo, la forma en la que nos dejaron algunos personajes, sangrienta o inesperada, realmente marcó y conmovió a los fanáticos.

Aquí recopilamos algunas de las muertes más impactantes a lo largo de las nueve temporadas de la serie basada en los cómics de Robert Kirkman:

1.- AMY HARRISON. - La muerte de Amy en la primera temporada fue una de las primeras en sorprender a los fanáticos de la serie. En el episodio 4, el campamento de refugiados fue atacado por una horda de caminantes y Amy recibió dos mordidas mortales, una en el brazo y otra en el cuello, desangrándose en los brazos de su hermana Andrea

2.- SOPHIA PELETIER. - La desaparición de la hija de Carol ocurrió en la segunda temporada, cuando huía hacia el bosque para ocultarse de dos caminantes que la perseguían, en tanto que Rick luchaba contra las criaturas. Luego de que todos pasaran por su inquietante búsqueda durante cada capítulo de la temporada, no fue hasta el episodio final, que la descubrieron salir del granero de la granja de Hershel, pero ya era muy tarde.

3.- MERLE DIXON. - Otra muerte que impactó a los seguidores de la serie, fue la de Merle en la tercera temporada, cuando intentaba asesinar al Gobernador. Esta pérdida causó gran impacto por su extrema violencia y, sobre todo, porque fue su hermano Daryl quien, al encontrarlo transformado en caminante, no tuvo más alternativa que matarlo con varias puñaladas en la cabeza, tras lo cual, terminó rompiendo en llanto.

4.- NOAH. - Aunque la estancia de Noah en la serie fue corta, su carácter y su energía ayudó a ganarse el cariño del público. Su muerte se dio en la quinta temporada, titulado “Spend, Noah y Aiden” y fue una de las más crueles debido a la cobardía y traición de Nicholas, que lo abandonó en unas puertas giratorias, dejándolo atrapado y permitiendo que fuera alcanzado por los caminantes los que no tardaron en devorarlo ante la impotente mirada de Glenn.

5.- JESSIE Y SAM.- En el capítulo “No Way Out” de la sexta temporada, Jessie y sus dos hijos murieron cuando intentaban escapar junto a Rick y otros sobrevivientes. Al caer la noche, Sam, perdió la valentía y su llanto llamó la atención de los caminantes, que lo devoraron junto a su madre.

6.- SASHA WILLIAMS. - Su fallecimiento no fue precisamente uno de los más violentos. Sin embargo, lo que generó un gran impacto en los espectadores fueron las circunstancias en las que decidió prácticamente condenarse a muerte. Pocos esperaban verla salir de un ataúd convertida en caminante, tras tomarse una pastilla que le había entregado Eugene para provocar su transformación. Todo esto se dio con el objetivo de ayudar a Rick y al resto en su lucha contra el despiadado Negan, convirtiéndose en una auténtica heroína, aunque no lograra su objetivo de acabar con él. Su muerte llegó en el último capítulo de la séptima temporada, titulado "The First Day of the Rest of Your Life"

7.- GLENN RHEE. - Glenn tuvo una de las muertes más violentas y tristes de toda la serie. Siendo uno de los favoritos del público por su carisma y por sobrevivir contra todo pronóstico a punta de puro ingenio, lamentablemente fue la segunda víctima de Negan en el estreno de la séptima temporada luego del cliff-hanger más desesperante de la historia. Dos inesperados golpes de Negan con su bate Lucille dejaron a Glenn con el cráneo hundido y uno de los ojos salidos, ante el horror de sus compañeros (y de la audiencia). Antes de que Negan lo rematara, Glenn dedica unas últimas palabras al amor de su vida. “Maggie, te encontraré”, dice con esfuerzo, para luego morir de manera brutal a manos de Negan y su bate ensangrentado.

8.- CARL GRIMES. - La muerte de Carl, en la octava temporada, generó un dolor muy profundo entre la audiencia que lo vio crecer. Fiel a su carácter, el hijo de Rick Grimes ocultó una mordida en el abdomen recibida mientras ayudaba a Siddiq al llegar a Alexandria. Sus indicaciones y acciones permitieron que gran parte del grupo de sobrevivientes pudieran ocultarse antes de que Negan y los Salvadoresllegaran para aniquilarlos. Sólo cuando todos están a salvo, Carl, ya demasiado débil y enfermo para seguir, revela su herida y, tras despedirse de Rick, de su hermana y de su mejor amiga, suplica que lo dejen solo en la iglesia de Alexandria. Luego se suicida con la misma pistola que tuvo desde niño.

9.- SHIVA. - La muerte de la tigresa Shiva tomó a muchos por sorpresa, debido a que la audiencia había tomado un aprecio especial por la mascota/amiga/guardián del Rey Ezekiel. Ocurrió en la recta final de la octava temporada, cuando en una muestra de sacrificio y lealtad, Shiva salta sobre un grupo de caminantes para que el Rey Ezekiel pudiera escapar junto a Carol y Jerry, los únicos sobrevivientes del contraataque de Los Salvadores. Luego de que los tres sobrevivientes lograran huir, Shiva es devorada por una decena de caminantes, dejando a Ezekiel, y a los espectadores, con el corazón destrozado.

10.- HERSHEL GREENE. - El granjero Hershel se ganó el corazón de casi todos los fans de The Walking Dead. Después de sobrevivir a la mordedura de un caminante por la cual perdió una pierna, el Gobernador acabó con su vida decapitándolo en la novena temporada en el episodio titulado “What Comes After”, ante la mirada de sus hijas Beth y Maggie. Tristemente, esta fue la última aparición en pantalla de Scott Wilson, actor que personificó a Hershel, quien falleció de leucemia el 6 de octubre de 2018, poco después de filmar este memorable episodio.

Por último, no podemos dejar de mencionar la traumática muerte de Jesús, que no sólo dejó a los fans con ganas de ver un final feliz en una relación amorosa, sino que también presentó una nueva y peligrosa amenaza: Los Susurradores. La idea de que los caminantes habían evolucionado estuvo rondando durante la primera mitad de la novena temporada. Sin embargo, este asesinato dejó en claro que la amenaza era mucho más seria y Los Susurradores representarán un desafío nuevo y diferente, por lo que tendrán que superar rápidamente esta pérdida en una nueva mitad de temporada que promete cambiar las reglas del juego.