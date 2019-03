Al igual que la mayoría de los famosos, Sofía Morandi utiliza Twitter para tener un ida y vuelta con sus seguidores. A través de estar plataforma, comparte sus proyectos profesionales, reflexiones y opiniones. Si bien muchos de sus seguidores son buena onda, los haters siempre están presentes. Muchos crean cuentas únicamente para criticar e insultar al otro.

Tras meditarlo durante mucho tiempo, finalmente, la joven tomó una drástica decidión: abandonará Twitter. Fiel a su estilo, antes de cerrar la plataforma se mostró sincera y les contó a sus seguidores por qué ya no utilizará la red social.

"Tengo algo que contarles para los que me siguen en Twitter, no lo voy a usar más. Me saturó en un montón de aspectos. Este año tengo muchisimos proyectos y necesito estar con buenas vibras y energías”, comenzó diciendo la artista y cerró: "Sé que si quieren seguir hablando podemos hacerlo por Instagram. Les juro por Dios que voy a estar más activa y que vamos a hablar. Me voy a poner las pilas para que no perdamos contacto. Es lo que menos quiero".

Según Sofi, en Instagram no hay tantos detractores y el ida y vuelta es más pacífico. ¿Logrará encontrar la paz lejos de la red social del pajarito?