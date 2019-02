En este últimpo tiempo, Mauro Icardi y Wanda Nara se pusieron en el centro de la escena. El futbolista está pasándola mal, su relación con las autoridades de su equipo, el Inter, va de mal en peor. El conflicto estalló cuando su representante y mamá de sus hijas negoció en contrato del joven. Pidió una suma millonaria que terminó en un escándalo: a Mauro le quitaron la capitanía y él, indignado, decidió suspender su participación en los siguientes partidos.

El malestar de Mauro por los manejos de Wanda habrían afectado a la pareja. Y en el medio, una explosiva versión de infidelidad de la botinera con un jugador croata que también juega en el Inter: Marcelo Brozović. Lejos de hacerse la desententida, Wanda negó contundente esta versión, en diálogo con la revista Gente.

"No hay ni hubo ninguna crisis. Las historias que salen son de gente con mucha fantasía y muy poco que hacer en la vida. Estamos realmente bien y felices", expresó Wanda y desmintió su supuesto acercamiento con Brozović: "No lo conozco, nunca lo vi… Y mi marido es Mauro Icardi, no sé si me explico…".

"No hay ni hubo ninguna crisis de pareja. Estamos realmente bien y felices" G-plus

Segura de sí misma, Wanda reveló que los rumores que la tienen como protagonista ya no la afectan: "Es muy difícil ser mujer en este mundo machista, pero tengo gente que me respeta. Algunos inventan cosas para desestabilizarme. Llegaron muy lejos".

Clarito, clarito...