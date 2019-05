La protagonista de Lazos de sangre acusó a su pareja en la ficción: "Tuve que renunciar porque me acosó"

“Me fui porque Erkan (Petekkaya) me acosó. No quería contar lo que me había pasado porque sino no iba a poder salir a la calle del escándalo que se iba a armar. Grabé 52 episodios y renuncié porque tuvo un comportamiento inadecuado". Así lo explicó Nurgül Yeşilçay, quien en la novela turca que emite Telefe es Gülseren, una mujer que descubre que su hija fue cambiada por otra al nacer y que vive una historia de amor con Cihan, el marido de la madre de la otra bebé, interpretado por Erkan Petekkaya.

La actriz renunció a mediados de 2016, pero recién años después se animó a contar su verdad. "Él me dijo que no iba a trabajar más conmigo, que ya no podíamos hacer escenas de besos si en la vida real no éramos amantes. Yo le respondí que era una locura lo que me estaba diciendo y luego, como no soportó que lo rechazara, me quiso difamar diciéndole a todos que estaba enamorada de él. Fue una locura”, reveló.

Además, explicó que su demora en contar lo que sucedió se debió a la idiosincrasia de su país: "Turquía es un país donde los hombres pueden hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada". Y añadió: "Con Erkan no se podía trabajar. Llegaba casi siempre tarde y con olor a alcohol. Muchas veces a la mañana no podía levantarse".

Como la telenovela arrasó en su primera temporada, se decidió realizar una segunda parte. Sin embargo, hacia la mitad de las grabaciones, Yesilcay pegó el portazo de forma inesperada y sin dar motivos. Hoy se sabe su verdad.