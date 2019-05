La producción de fotos sexies de la China Suárez en ropa interior: "Buenas noches"

Brilla en la exitosa tira de época de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza, pero tiene tiempo para desarrollar su otra pasión: el modelaje. Una vez más, China Suárez (27) protagonizó una sesión de fotos que la puso en el centro de la escena: ¡luce bellísima!

A través de Instagram, la actriz compartió dos imágenes luciendo un body negro de mangas largas, con transparencias, que dejan al descubierto los significativos tatuajes que tiene en sus muslos y en el costado de su cadera. La prenda, si bien antes se la consideraba ropa interior, hoy suele combinarse con pantalones de tiro alto o faldas.

"Buenas noches", expresó Eugenia junto a sus fotos luciendo la prenda súper sexy. Antes de despedirse, la actriz compartió otra postal bellísima, en blanco y negro, luciendo un corpiño armado, el cabello recogido y jugando con un sobrero de época.

La actriz disfruta de su figura y, desde que no busca ser "perfecta", se siente mucho más feliz y segura de sí misma. "Sé que no tengo el culo perfecto ni las tetas perfectas ni las piernas perfectas ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy. Ya no tengo la vara alta", reflexionó en diálogo con Caras.

¡Siempre linda!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​