Niño baila en móvil playero de periodista y se roba el show

Los profesionales de la comunicación saben que durante una transmisión en vivo el factor impredecible existe. Algo que le ocurrió a una periodista durante una cobertura que realizaba en una playa de Reino Unido.

A la profesional de BBC le tocaba abordar la cuestión del clima. Sin embargo, un niño que se animó a bailar detrás de ella y a mostrar su panza en clave de travesura se robó toda la atención.

Lejos de incomodarse, la joven se tomó el asunto con mucho humor. El video logró gran repercusión en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde la periodista identificada como Jen Bartram finalmente se volvió tendencia.

Por su parte, Bartram compartió el clip en su cuenta de Twitter con un mensaje divertido: “No estaba al tanto de que estaba siendo eclipsada por el joven con algunos movimientos de baile bastante envidiables durante mi pronóstico”.

La notera hablaba sobre el calor que se viene registrando en aquella región en los últimos días, aunque justo en el momento en el que le tocó salir al aire la temperatura ya no era tan agradable como para instalarse en la playa. Un día de inesperadas situaciones para ella.

I’ve given this forecast what it deserved. Sound on. pic.twitter.com/3hBCJLvjQo