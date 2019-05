Natalie Portman desmintió haber sido novia de Moby, lo tildó de "perturbador" y él la cruzó con una foto

Un nuevo escándalo sacude Hollywood y la escena musical, y la rareza es que sus protagonistas son dos artistas de bajo perfil: Natalie Portman (37) y Moby (53).

Todo comenzó con la publicación del libro de memorias de Moby, Then It Fell Apart, en la que el músico hace mención al romance que habría vivido con la actriz, cuando él tenía 33 y ella, según él, 20.

Pero esta versión le cayó pésimo a Portman, que la desmintió en la revista Harper's Bazaar, donde lo tildó de mentiroso y de "señor mucho más grande" que se comportaba de una manera "muy perturbadora" con ella, que recién había terminado la secundaria.

Ofendido, Moby salió al cruce y compartió en Instagram una foto de ambos en aquella época que demostraría que fueron novios.

"He leído recientemente un artículo en el que Natalie Portman dijo que nunca salimos", se descargó en el posteo, que sigue: "Me resultó muy confuso, porque, en realidad, sí salimos. Y después de pasar un tiempo juntos en 1999, seguimos siendo amigos durante años".

Y agregó: "Me gusta Natalie, respeto su inteligencia y su activismo. Pero para ser completamente sincero, no consigo entender por qué trataría de ocultar la verdad sobre nuestra historia de amor (por breve que fuera, que lo fue)".

Según relata el músico, el noviazgo se dio mientras ella estudiaba Psicología en la. "Nos besábamos debajo de árboles que tenían muchos siglos. A la noche, me llevó a su habitación y nos acostamos en su pequeña cama", recuerda de su la relación que, según él, se cortó a las pocas semanas, cuando ella le dijo que no podía seguir porque había conocido a otra persona.

"Él dice que tenía 20 y yo apenas cumplía los 18 años. Nunca hubo un pedido de chequear los datos, ni de su parte ni de su editorial. Que use esta historia para vender su libro me perturba mucho", concluyó Portman.

