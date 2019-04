Mica Viciconte reveló cuál fue el punto central en el acuerdo de convivencia con Fabián Cubero

Tras meditarlo durante mucho tiempo, Mica Viciciconte y Fabián Cubero se animaron a dar un gran paso: apostaron a la convivencia. Hace tres semanas, la modelo dio la noticia y expresó su felicidad. "Estamos viviendo juntos. Alquilamos un departamento grande porque somos un montón. No quería contarlo, pero ya hace casi un mes que convivimos", expresó en Incorrectas.

La joven se divierte mucho compartiendo el hogar con su pareja y las tres hijas que él tuvo con Nicole Neumann, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4). Sin embargo, antes de mudarse con el futbolista le puso una innegociable condición.

"Te diría que me jode que (Fabián) deje la tapa del inodoro levantada, pero no es así porque cada uno tiene su baño", reveló la modelo en la nota de tapa de la revista Pronto de esta semana.

Sincera, Mica contó cuál fue el pacto de convivencia que hizo con el futbolista: no compartir baños. ¿Cómo lo resolvieron? Simple: "Él eligió el baño más chico y dejó ahí todas sus cosas. A mí me quedó el más grande, no me quejé porque salí ganando". ¡Bien ahí!