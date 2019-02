Martita Fort admitió que no usa el transporte público: ¿cuál fue la única vez que subió a un subte?

La hija de Ricardo Fort contó a la revista Gente cómo es su vida hoy y reveló por qué no suele moverse por la ciudad en colectivo, subte y tren.

A días de cumplir 15, la hija de Ricardo Fort, Martita, dio su primera entrevista para recordar a su papá y reveló cómo es hoy su vida. Junto a Felipe, su hermano, y Gustavo Martínez, expareja de su padre y tutor legal, aseguró que lleva una adolescencia muy feliz.

La joven está comprometida con el colectivo de mujeres y marcha contra los femicidios junto a sus amigos. De hecho, estuvo presente en la última marcha #NiUnaMenos. Al rememorar su presencia en el encuentro, Martita sorprendió con una confesión. "Yo defiendo que se respete a las mujeres. ¿Sabés que ésa fue la primera vez que subí a un subte? Fui con ochenta compañeros", expresó en diálogo con la revista Gente.

¿Por qué Martita jamás utiliza el transporte público para moverse por la ciudad? "Me lo prohíben. Tampoco es que esté re entusiasmada por hacerlo, pero mis amigos andan ahí", relató la joven y reveló que no tiene la tarjeta SUBE. "La quiero hacer, porque esa vez me pagaron ellos".