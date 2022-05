La madre de esta niña se puso histérica cuando descubrió que su padre le había hecho un terrible corte de pelo

Daniel Ferguson, de 33 años, decidió hacerle un "favor" a su esposa Kayleigh, de 32 años, cortando el flequillo de su hija Faye. El montador de neumáticos, de Swindon, (Wiltshire), utilizó unas tijeras de cocina para cortar el pelo a Faye, que entonces tenía cuatro años.

Pero el padre de tres hijos pronto se dio cuenta de que no estaba hecho para ser peluquero. "Por aquel entonces, estábamos renovando la casa y yo estaba muy ocupada. Recuerdo que el flequillo de Kayleigh era largo y se le metía en los ojos, así que me decía que se lo cortaría, pero no lo hacía", dijo Kayleigh.

La madre reconoció que se quedó atónita cuando descubrió el nuevo corte de pelo de su hija. "Me recordó al peinado de Jim Carrey en la película Dos tontos muy tontos", explicó entre risas. Sin embargo, el enfado le duró poco, porque aseguraba que era demasiado gracioso.

