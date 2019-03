Es muy activa en el mundo 2.0: a Luli Fernández le encanta compartir su día a día con sus seguidores. Ni bien se enteró de que se convertiría en mamá junto a su pareja, Cristian Cúneo Libarona, expresó su emoción a través de Instagram y comenzó a hacer partícipes a sus followers de cada etapa de su embarazo.

Ahora, llegó el anuncio más esperado: muy emocionada, la modelo comunicó que se convirtió en mamá y compartió la primera foto de su bebé, que llegó una semanita antes de lo esperado, llamado Indalecio. "Inexplicable, incomparable, mágico y revolucionario fueron algunas de las palabras que más escuché durante mi embarazo de lo que significaba tener un hijo. No son suficientes, no alcanzan, no existen. Es algo que te atraviesa y no puedo describirlo", comenzó diciendo Luli junto a la tierna postal en blanco y negro de su hijo. Y siguió: "Estoy profundamente agradecida a mi médico, Vale y todo el equipo que me acompañó en estas 37.2 semanas de amor".

Antes de que sus seguidores le preguntaran por qué eligió llamar a su hijo así, Luli se adelantó y reveló qué significa ese nombre tan original: "Quiere decir 'enviado de Dios'. Con Cristian, mi marido, aceptamos su voluntad de llamarse así. ¿Cómo SU voluntad? Si, así como lo digo, pero dejo la historia para contársela otro día".

¡Bienvenido, Indalecio!