Luciano Cáceres contó cómo es su relación con Gloria Carrá y Ángela Torres: "Nuestra prioridad es el cuidado de mi hija"

La separación fue escandalosa, todos se sorprendieron cuando Luciano Cáceres y Gloria Carrá se enfrentaron en la Justicia. Tras siete años en pareja, la actriz acudió a las altas esferas por la cuota alimentaria de la hija que tienen juntos: Amelia (9). "Luciano está pasando el dinero que él quiere y es muy poco. El juez fijó una cuota alimentaria y él no la está cumpliendo", había dicho.

Luego de aclarar que el tribunal falló a su favor, Luciano reveló cómo es hoy su relación con Gloria. En diálogo con la revista Pronto, aseguró que tienen un fluido contacto por Amelia. "Nuestra prioridad es el cuidado de nuestra hija maravillosa. Tenemos la tenencia compartida de Amelia, así que la mitad del tiempo está con ella y la otra mitad conmigo", comenzó diciendo.

Además, el actor se refirió a su vínculo con la hija de Gloria: Ángela Torres. Si bien en el pasado tenían una excelente relación, la joven se mostró públicamente molesta con el actor tras la separación. Sincero, Luciano explicó: "Obvio que no tenemos la misma relación que teníamos antes porque ya no convivimos, pero tenemos relación por Amelita. A veces, nos vemos cuando la llevo a la casa. Mi hija tiene adoración por su hermana y es una referente enorme para ella. A mí me encanta verlas juntas".

¡En son de paz!