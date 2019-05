La actriz se puso en la piel de la ex de El Diez , en la biopic del futbolista. ¿Por qué no la llamó antes del rodaje?

Ni bien la convocaron para formar parte de Sueño Bendito, la serie que contará la vida de Diego Maradona, Laura Esquivel aceptó formar parte feliz. Se entusiasmó cuando le propusieron ponerse en la piel de Claudia Villafañe cuando era joven y, rápidamente, se sumó al proyecto.

Laura ya grabó sus escenas, pero Dalma, la hija mayor de El Diez, no ocultó su enojo con Laura por no haberse puesto en contacto con su mamá antes de comenzar a preparar su interpretación. "Obviamente a mí me hubiese encantado hablar con ella, pero no pude hacerlo por una cuestión contractual. Firmé un contrato de confidencialidad y no puedo contar nada sobre la historia y entiendo que tampoco tendría que relacionarme con el 'Mundo Maradona' para no tener problemas con la producción", explicó en diálogo con la revista Pronto.

"No me siento para nada culpable, yo no impongo las reglas". G-plus

Sincera, Laura dijo que no le presta atención a las críticas negativas que surgieron luego de que comenzara a grabar, a pesar de no haber entablado vínculo con Claudia. "No me siento para nada culpable, yo no impongo las reglas", dijo.

¡Clarito, clarito!