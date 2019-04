Las divertidas vacaciones de Flavio Mendoza con Dionisio en Disney: el álbum de fotos a pura emoción

Tras meditarlo durante mucho tiempo, Flavio Mendoza se animó a cumplir su sueño: ser papá. Se convirtió en padre soltero por decisión propia gracias a la subrogación de vientre. A poquitos días de que su hijo, Dionisio, cumpla un año, decidió festejar de una manera muy especial. El coreógrafo viajó a Disney junto a su hijo y a la mamá gestante, Giselle Santos. Juntos, recorrieron los parques de diversiones y fueron testigos de la alegría del niño al conocer a los personajes de de las míticas películas infantiles.

Flavio enterneció a sus seguidores al compartir las fotos Dionisio disfrazado de Mickey Mouse, conociendo a sus personajes favoritos y divirtiéndose en el mítico castillo que es la atracción principal de esta fantástica tierra.

"Hoy fue un día muy especial, cuando era chico soñaba con algún día llegar a conocer Disney (y ese día costó que llegara). De grande pude conocerlo y cuando vi el castillo lloré como un nene de felicidad", expresó el coreógrafo, y agregó: "Hoy volví con mi hijo, a pocos días de que cumpla su primer año, y me volví a emocionar tanto pero tanto que volví a llorar de felicidad. Este lugar es mágico, nunca dejen que nada los pare porque los únicos sueños que no se cumplen son los que no se sueñan".