Se animó a cumplir su sueño y apostó al mundo de la música, sin dejar de lado su pasión por la actuación. Sabía que su cambio de rumbo generaría opiniones encontradas, pero Jimena Barón no estaba dispuesta a renunciar a su mayor deseo por miedo al qué dirán. Hoy, se siente plena y le va muy bien, pero tiene que hacerle frente a las críticas negativas de los detractores que destilan su mala onda a través de las redes sociales.

Si bien Jimena intenta no darle importancia a los comentarios de los haters, todo tiene un límite. Cansada de recibir insultos y burlas, expresó su sentir a través de Twitter y les hizo una irónica recomendación.

"Deberían hacer un club de haters. Tipo la gente que va al club a jugar al truco, un club social con wifi gratis y muchas sillas para que la gente se siente a odiar y a exteriorizar sus almas rancias, pero al menos en compañía de otros rancios. No sé, que al menos estén juntos, ¿no?", expresó Jimena.

Deberían hacer un club de haters. Tipo la gente q va al club a jugar al truco. Un club social c wifi gratis y muchas sillas para que la gente se siente a odiar y a exteriorizar sus almas rancias pero al menos en compañía de otros rancios.

No se, q al menos estén juntos, no? ♥️