Había perdido a su perrita y ofreció 30.000 pesos a quien la devuelva: el emocionante reencuentro tras el pago

A fines de enero, Jésica perdió a Chinita, su perrita de cuatro años en la zona de la Avenida San Martín y Juan B. Justo, en la ciudad de Buenos Aires. Desesperada, la joven armó perfiles en Twitter, Instagram y Facebook, repartió volantes, hizo banners, y hasta acudió a Telenueve para hacer más fuerte su reclamo. A cambio de recuperar a su pinscher miniatura después de que se peleara con un perro en la emblemática esquina porteña y extraviara la chapita con los datos, Jésica ofrecía 30.000 pesos y un auto Ford Ka modelo 1997.

En una nota con Esteban Mirol, la semana pasada, la chica lloró al confesar: “No volví a mi casa desde el día que desapareció. No quiero volver porque siento que ya la perdí”. Acongojada, Jésica reveló cómo reaccionó cuando su pareja le contó que Chinita se había perdido: “Yo me enojé mucho con él porque la perdió, pero entendí que es un accidente”.

A pesar de las pocas esperanzas, el fin de semana se produjo el reencuentro entre Jésica y su Chinita, y la joven publicó el emocionante video en sus redes. Por otra parte, este martes la mujer se alegró en un nuevo móvil con Telenueve: “Estamos muy felices, ella está contenta”. Luego, explicó: “Estaba en la Villa Carbonilla. Una señora me vio cuando salí en televisión y me llamó el sábado, me dijo que la tenía, me mandó fotos de la cara y me di cuenta enseguida que era ella. Después, le pedí que me mandara una foto de su panza porque yo sabía algo que nadie sabía, y es que le faltaba una tetilla”.

Al final, Jésica aclaró que le dio los 30.000 pesos de recompensa a la mujer, quien de todas formas no le pidió el auto que también había ofrecido.