El giro absoluto de Barbie Vélez sobre sus declaradas ganas de ser mamá joven y casarse: "Me agarró pánico"

Más de una vez, Barbie Vélez contó que quería convertirse en mamá joven y dejó muy en claro que caminar hacia el altar la entusiasmaba. Los años pasaron y su forma de pensar cambió, incluso ahora que está felizmente en pareja.

Aunque disfruta de una relación plena con Lucas Rodríguez y está muy enamorada, advirtió que prefiere ir con calma. A diferencia de años anteriores, ahora Barbie quiere esperar un poco más para caminar hacia el altar con su pareja.

"Me agarró pánico a todos esos temas, soy muy joven y siento que todo se alargó un poquito más. Hoy en dia no es tan necesario el casamiento, por lo menos para mí, que fui evolucionando con el tiempo. Estoy re contra bien así, hace dos años que estoy muy enamorada de Lucas", expresó la actriz en diálogo con en ciclo radial Modo Sábado, que se emite por Nacional AM 870.

Además de esperar para casarse, Barbie también enfatizó que ahora desea convertirse en mamá ¡pero en varios años! Y aseguró que prefiere enfocarse en consolidar su relación y crecer profesionalmente. "Me re veo siendo mamá en algún momento, pero me pasa que antes sentía que quería repetir un poco el tema familiar y tener hijos joven. Me di cuenta que es muy complicado, es hermoso pero es una responsabilidad muy grande. Lo veo bastante a futuro", explicó.

Antes de cerrar, la actriz dejó muy en claro que se siente cómoda con su relación monogámica y que no apostaría al poliamor: "Si Lucas me pide una relación abierta le corto. No va mucho con mi personalidad", cerró.

