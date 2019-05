Sincera y con la intención de ayudar a otros a que se animen a expresarse, Candelaria Tinelli reveló que sufrió anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 17. "Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido", contó a través de Instagram.

Cada vez más cerca de sus seguidores, Lelé, como le gusta que la llamen, ahora contestó a sus inquietudes a través de las Stories de Instagram. Una de sus seguidoras le agradeció por haber dado su testimonio y le envió un tierno mensaje. "Te admiro, Lelé. Leí tu lucha contra las enfermedades alimenticias y das esperanza", le escribió.

Conmovida ante las palabras de la usuaria, la cantante aprovechó la oportunidad para aconsejar a las personas que están padeciendo los trastornos que ella sufrió en la adolescencia. "Gracias, estoy para lo que necesiten. Siempre pidan ayuda, hablen, exprésense. Tiene solución y les aseguro que la vida es mucho mejor sin esa enfermedad de mierda", expresó.

¡Sí, se puede!

