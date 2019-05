Fuerte mensaje de Ulises Bueno en el día en que Rodrigo cumpliría años: “Me alejé de lo que me estaba matando”

Comparten mucho más que la sangre, Ulises Bueno siente la misma pasión que su recordado hermano, Rodrigo, sentía por la música. El joven, que extraña muchísimo a El Potro, se había alejado momentáneamente de los escenarios para mejorar su sauld y prestarle más atención a su familia. Tras haber hablado públicamente de su problema de adicción a las drogas, el cantante tropical está intentando recobrar el equilibrio.

Emocionado y, principalmente, nostálgico, el artista recordó a su hermano el día en el que cumpliría 46 años. Compartió una foto retro junto a él en Instagram, de cuando era chico, y le regaló al recordado cantante amorosas palabras. "Hermano de mi vida: donde quieras que estés, ¡te deseo un feliz cumple! Te extraño mucho y me hacés mucha falta", comenzó diciendo Ulises.

El joven hizo referencia a su presente, más cerca de sus seres queridos y con una actitud diferente arriba de los escenarios. Y agregó: "Estoy en un momento muy importante en mi vida, gracias a Dios me alejé de todo lo malo que me estaba matando poco a poco. Pero la vida de cara es muy difícil, porque los golpes impactan... ¡Pero estoy más fuerte que nunca!".

Antes de cerrar, el joven contó que extraña a su hermano todos los días y lo tiene presente constantemente. "Tu ausencia es terrible, cómo me gustaría que me vieras. Estoy aprendiendo a ser papá, ahora hago deporte, no tomo más alcohol y estoy volviendo a ser feliz... Pero me faltás vos para estarlo al cien por ciento. Pero bueno, quiero agradecerte todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste: te amo", cerró emocionado.

¡Siempre en su corazón!

