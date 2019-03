Disfrutan de un intenso amor hace más de once años, se acompañan constantemente y se dedican tiernos mensajes públicamente. A Araceli González le gusta hacer cómplices a sus seguidores del inmenso amor que siente por su pareja, Fabián Mazzei. A través de Instagram, comparte cálidas fotos con él y le dedica románticas palabras.

En esta oportunidad, la actriz sorprendió a sus fanáticos con un sentido posteo. Se trata de una foto retro junto a Fabián, del momento en el que perdieron un embarazo. "Esta foto representa un momento fuerte para ambos, porque perdíamos nuestro hermoso saquito (un embarazo). Esto nos unió más que nunca y nos hizo estar donde estamos hoy, parados en el camino correcto. Armando razones para vivir, armando alegrías por compartir y armando nuestro propio suelo. Gracias a los que nos acompañan, se los quiere", comenzó diciendo Araceli.

Sincera, la actriz reveló cómo la pérdida de su embarazo hizo que su vida y personalidad cambiaran para siempre: "La vida se construye con todo lo que acontece. Creemos ser felices porque tenemos todo controlado, pero debemos aprender a que nuestros días sean aún más maravillosos con nuestras luchas. Hay que elegir batallas y aprender. Estamos formados por una esencia y somos parte en la construcción de nuestro camino. No todo es fácil o difícil, estoy en el medio, en el equilibrio. Primero priorizo mi ser, mi humanidad y mi lealtad. No somos lo que controlamos, porque no podemos con todo. Somos lo que elegimos... Yo elijo dignidad, justicia y verdad".

Conmovido por las palabras de Araceli, Fabián le contestó: "Te quiero por siempre". Enamorada, ella le respondió: "Sabés que yo más".