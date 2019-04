La mayoría de los famosos utiliza sus redes sociales para promocionar sus trabajos, pero también para compartir su día a día con sus seguidores. En este último tiempo, un debate se instaló en la sociedad: ¿está bien que expongan a sus hijos en las redes cuando son pequeños? Sin dudas, esta pregunta tomó protagonismo a partir de la popularidad que ganó el hijo de Marley, Mirko. El niño tiene más de tres millones de seguidores en su propia cuenta de Instagram.

Cansado de que lo critiquen por mostrar a su pequeño hijo, Dioniosio, en las redes sociales, Flavio Mendoza hizo un fuerte descargo. “¿Te pensás que voy a tener un hijo para salir en la tapa de una revista?”, preguntó el productor teatral en diálogo con El espectador, el programa de Ángel de Brito en CNN Radio.

A Flavio le molesta que los demás opinen sobre cómo se maneja con su hijo, pero más cuando la crítica viene "de ciertas personas". “Hay algunos que a veces me critican como padre y me dan vergüenza porque los conozco y son un zafarrancho. Los que lo hacen tienen poca memoria, pero el público se acuerda. A veces, si estoy caliente, respondo desde mi Twitter”, sostuvo el coreógrafo y reveló que dejó de lado interesantes propuestas laborales: "Me propusieron un montón de cosas con mi hijo y dije que no por el que dirán. Después me arrepiento”.

Si bien se siente molesto ante las críticas, el coreógrafo le puso un freno a su fastidio y expresó que ser papá puso su vida de cabeza: "Ser padre me hizo bajar a tierra. Te hace olvidar un poco de vos. Sos un poco esclavo de tu hijo, pero en el buen sentido”.

