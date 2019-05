Divertida reacción de Lizy Tagliani luego de que Edda Bustamante ¿la ninguneara?: "Te baja de un sopapo"

La conductora bromeó en Twitter luego de que la actriz dijera en LAM que no sabe quién es.

Los presentes no se imaginaron que se cruzaría con Flor de la Ve en LAM, y mucho menos que apuntaría contra Lizy Tagliani. Tras opinar que "si un bebé tiene organos masculinos, es varón", Edda Bustamante confesó no conocer a la conductora de El Precio Justo, que se emite por Telefe.

"No sé quién es", expresó la actriz. Rápidamente, una de las panelistas, Andrea Taboada, y el conductor, siguieron indagando: "¿No la tenés?". La actriz, contundente, respondió: "No". Después, aclaró: "No veo tele, chicos". Y, picante, cerró: "¿Por qué? ¿Qué tiene?".

Ante el ¿ninguneo? de Edda, fiel a su estilo, Lizy se mostró divertida. Se lo tomó con humor y, vía Twitter, bromeó al respecto: "Cuando te creas que sos la más famosa, llamala a Edda que te baja de un sopapo, ja, ja, ja".