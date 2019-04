Denunciaron a Nicolás Repetto por amenazas y extorsión: el polémico audio de whatsapp que lo compromete

Todo comenzó cuando Nicolás Repetto se acercó a una fábrica de aluminio de Pilar para encargar 20 ventanas destinadas a la nueva casa de su hija mayor, Valeria. Las cosas comenzaron a complicarse cuando los fabricantes incumplieron con el plazo de entrega, si bien se comunicaron con él para acordar una nueva fecha, nunca lograron ponerse de acuerdo.

En el programa que conduce Maju Lozano, Todas las tardes, dieron a conocer un audio en el que se escucha a Nicolás ¿amenazando? a los dueños de la fábrica. "No te vas a preocupar por el Instagram de Vale que tiene unos poquitos seguidores. Me preocuparía más por el de la hermana, Juana (Repetto), que tiene un millón. Yo puedo colaborar, que tengo ciento y pico mil de seguidores. Sé que era difícil que entregaran las ventanas, de entrada me di cuenta. Lo intenté, pero ahora no, me hicieron enojar. Ahora voy a tratar de cerrarte la fábrica lo antes posible", se lo escucha decir.

Luego del audio y del "escrache" que Nicolás le habría hecho a la empresa a través de las redes sociales, los fabricantes acudieron a la Justicia. Tras haberlo denunciado por "amenazas y extorsión", el abogado de los denunciantes, Alejandro Sánchez, aclaró en diálogo por TN: "La familia Repetto publicó fotos de mis clientes con sus nombres y apellidos. En las imágenes también aparecían sus hijos. Pedían 70 mil pesos de devolución. Violaron el domicilio de la fábrica y amenazaron a los empleados".

"La familia Repetto publicó fotos de mis clientes con sus nombres y apellidos, en las imágenes también aparecían sus hijos" G-plus

Tras escuchar la palabra del Sánchez, Valeria se comunicó con la misma señal de noticias y dio su versión de los hechos. "Ellos recibieron mi dinero y nunca me mandaron las cosas. En estos diez meses me tuvieron yendo y viniendo con un montón de mentiras y maltratos. Me decían que el camión estaba en camino. Iba a la obra con mis arquitectos y era todo falso", comenzó diciendo la joven.

Y cerró: "Es una situación muy difícil. Papá quiso defenderme. Cuando dice que 'le van a cerrar la fábrica' se refiere a proceder legalmente para que dejen de estafar a la gente. Para que esto no le pase a otras personas. Nunca publiqué fotos de un menor y su colegio".

Además, Valeria denunció a la fábrica en Defensa del Consumidor y aclaró que no se quedará de brazos cruzados.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!