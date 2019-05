El exfutbolista festejó el sacramento de su niña, mientras su ex la rompe con La Cobra , el nuevo hit de la cantante ¿dedicado a él?

Contento e ilusionado, Daniel Osvaldo vivió con su hija, Victoria, un momento muy especial: celebró la primera comunión de su niña en Italia. Lejos de guardar el momento para su intimidad, compartió una foto junto a la pequeña y sus seres queridos tras la ceremonia, y le dedicó amorosas palabras.

"Primera comunión de nuestra pequeña princesa Victoria. Gracias @elenabraccinijewelry por haber reunido a toda la familia. Porque el amor es mas fuerte. ¡Juntos es mejor! Por el bien y la felicidad de nuestros hijos", expresó en Instagram, agradeciendole el gesto a su exmujer ¿y comparándola con Jimena Barón?

"Primera comunión de nuestra pequeña princesa Victoria. Gracias @elenabraccinijewelry por haber reunido a toda la familia. Porque el amor es mas fuerte. ¡Juntos es mejor! Por el bien y la felicidad de nuestros hijos". G-plus

Además de ser papá de Morrison con la cantante argentina, Osvaldo ya era padre de tres hijos: Victoria, María Helena y Gianluca. Por estos días, el exfutbolista se encuentra en Roma, donde forma parte del certamen Bailando con las estrellas, de Italia.

Mientras intenta brillar en la pista y se divierte en el Viejo Continente, en la Argentina también se habla de él. ¿El motivo? Su ex, Jimena, lanzó su nuevo hit La Cobra, la metamorfosis de La Tonta. La letra, súper feminista, habla de volver a ponerse de pie y empoderarse: ¿está dedicada a Daniel?

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé ¿Pensabas que era gratis lastimar? Y andar pisando todos mis pedazos, bebé... Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar, cuando quisiste devorarme... ¡Pero yo sigo acá!", entona Barón en la canción.