Dalma Maradona "mandó al frente" a Andrés Caldarelli por su fanatismo por Boca... ¡y reveló el divertido apodo que le pusieron!

Los fanáticos del fútbol sienten una pasión difícil de explicar por su equipo. Dalma Maradona, que eligió ser hincha de Boca gracias al desempeño de su papá en el club, pensó que era la más fanática... ¡hasta que conoció a su marido, Andrés Caldarelli!

Divertida, la joven reveló en Twitter el apodo que le pusieron a su marido como consecuencia de su extremo fanatismo. "Ser siempre la más fanática de Boca hasta que te casás con José Barrita (apodo que le pusieron los amigos a mi marido). Ahora entiendo un poco el padecimientos de todos en mi época de José Barrita", expresó. ¿Quién era José Barrita? Mejor conocido como "El Abuelo", fue uno de los hinchas de Boca más reconocidos y polémicos, quien le dio vida a la "barrabrava" de La 12.

En tren de confesiones, Dalma también contó que Andrés quiere llevar a su bebita recién nacida, Roma, ¡a la cancha! "Mi marido plantea llevarse a nuestra hija a Brasil a ver los octavos de final de la Libertadores... Roma tendría 4 meses y medio. ¿Alguien le explica que no?", escribió. Su hermana, Gianinna, bancó a su cuñado y expresó: "Vayan, se lo merecen, yo me la quedo". Contundente, Dalma se negó rotundamente a ir. "Ni en pedo me voy y la dejo. Todavía, no", cerró.

¡Pura pasión!