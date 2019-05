La confesión de Carlos Sánchez: "Estuve 11 años con una mujer que me enfermó"

Más de diez años de una relación que define como "tóxica", dejaron una honda herida en Carlos Sánchez (66), quien, a un año de la ruptura, habló del período sombrío que vivió con su ex, Silvia. "Estuve once años con una mujer que me enfermó porque entré en su juego psicológico", le aseguró el humorista a la revista Pronto.

"Durante ese tiempo me alejé de mis cuatro hijos", contó Sánchez en referencia a los hijos que tuvo con su primera mujer, quien se quitó la vida hace 25 años, y el hijo de su segunda pareja. Además, aclaró que luego de la relación perdió todos sus bienes, que estaban a nombre de ella.

¿Su ex impedía que los viera? El humorista aclara: "No sé si había un motivo, con ellos volví a tener contacto el día que me separé. Yo me mandé muchas macanas con mi famlia, y lo reconozco, porque abandoné a mis hijos y a mis nietos".

El click de que la situación había llegado a un límite se le hizo en diciembre de 2017, durante una discusión por dinero: "Ella decía que no le alcanzaba, pero el único que trabajaba era yo. Cuando me vio llorando en el baño, me dijo que era un maricón de mierda, que no servía para nada. Ahí me di cuenta de que me tenía que ir".

Contundente, agregó: "Hoy que lo miro a la distancia siento que estuve en la cárcel ocho años: cuatro en una celda común y otros cuatro en una celda de castigo".

El humorista asegura que sus hijos no le reclamaron por tantos años de ausencia: "Actualmente estamos mucho tiempo juntos. Todos están relacionados con la música y eso también nos une mucho. Con mis nietos recuperé el tiempo perdido y me divierto mucho".