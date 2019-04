De la mano del colectivo feminista Actrices Argentinas y tras más de una década en silencio, Thelma Fardin se animó a denunciar a Juan Darthés por violación. Tras haber hecho un descargo público, recurrió a la Justicia y dio su duro testimonio. Luego de que Darthés se alejara de la Argentina y se refugiara en Brasil, eligió a un abogado de alto perfil para que lo defendiera: Fernando Burlando.

El letrado se enfrenta con las mujeres que integran el colectivo feminista cada vez que habla de Thelma, ¿desestima su testimonio? y se muestra crítico sobre cómo encaró la denuncia desde el principio. Ahora, reveló en diálogo con Incorrectas qué consejo le habría dado a Fardin antes de denunciar a su defendido, en el caso que hubiera sido su abogado de parte.

"¿Vos le hubieras dejado hacer esa exposición, como para que todo el mundo se enterara? ¿O le hubieses dicho: 'Vamos por otro lado'? ¿Lo viste teatralizado (el video)?", preguntó -al hueso- Moria Casán.

Y Burlando no dudó: "Le hubiese dicho (a Thelma) cuáles podían ser la consecuencias de ese video que salió a conocimiento de la sociedad. Y entonces ella elegía: '¿Vos querés hacer esto? No hay ningún tipo problema. Pero te puede pasar esto, esto y esto; va a haber gente que te va a creer, mucha gente que no te va a creer, y lo que pasa en la Justicia es otra cosa'. Pero consecuencias lógicas, como a Burlando le creen y no le creen. Y yo no me puedo enojar porque alguien no abraza mis ideas o no concuerda con mis premisas".

"Le hubiese dicho cuáles podían ser la consecuencias de ese video que salió a conocimiento de la sociedad y entonces ella elegía" G-plus

Antes de cerrar, el letrado hizo referencia a cómo vive Darthés en Brasil: "Está exiliado, sin sus hijos, sin posibilidad de volver a su país porque hay una situación de encono social en su contra".

Si sufrís, sufriste o conocés a alguien víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.