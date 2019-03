La angustia de Xuxa por la trágica muerte de su perro: lo llevó al veterinario y se lo devolvieron sin vida

Los que aman a los animales consideran a sus mascotas como un miembro más de su famiila. Xuxa cuidaba muchísimo a su perro, año tras año lo llevaba al veterinario para que le hicieran un control de rutina. Y en el último chequeo, lamentablemente, su mascota falleció.

Al perro le habían practicado una resonancia magnética para controlar sus reacciones, pero lo que aparentaba ser un simple chequeo terminó con el peor desenlace. Devastada, la cantante compartió su angustia con sus seguidores.

Xuxa subió a su Instagram una foto dándole un beso a su perro y expresó su inmensa tristeza: "¿Qué voy a hacer sin ese rabo que parecía que iba a quebrarse cada vez que me veía?, ¿qué hago sin tu cuerpo pegado al mío? Nadie me dará más besos, amorcito de pelos. Que alguien me diga que esto es mentira, por favor".

Lejos de dejar al tema ahí, la cantante sumó un video de su perro antes de que lo sometieran al control. Aparententente, estaba saludable y, según Xuxa, era una mascota súper activa. "Esta imagen es de mi hijo de pelos antes de hacerse la resonancia. Estaba bien. Infelizmente tengo que aceptar que tuvo 'un problema inesperado', porque así fue como los veterinarios me lo dijeron sin aceptar que hubo un error médico y no me lo traerán de vuelta", sentenció. Y cerró: "No estaba enfermo y por eso me duele más en saber que nunca más sentiré su olor, sus besos".