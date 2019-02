La aclaración de Ángel de Brito sobre su cruce con Nancy Pazos tras la fuerte crítica de la periodista a LAM

Nancy Pazos siempre se llevó bien con el conductor Los ángeles de la mañana, Angel de Brito. Además de opinar sobre el mundo del espectáculo, parecía divertirse con las "angelitas" a pesar de que protagonizó varios cruces picantes. Todo cambió cuando a fines de 2017 la productora del ciclo decidió no renovarle el contrato. A partir de ese momento, la relación cordial que la periodista tenía con sus compañeros se volvió tensa.

Ahora, la tensión volvió a tomar protagonismo tras las polémicas declaraciones de Nancy en una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, en donde se refirió al mal clima entre Evelyn von Brocke y sus compañeras.

Sorprendido por las palabras de la periodista, Angel reaccionó vía Twitter: “¿Por qué no habla de su pasó como panelista de José María Listorti (en Hay que ver) o Beto Casella (en Bendita)? ¡Pasaste dos ciclos más después de @LosAngeles_ok! Volvé a lo tuyo, @NANCYPAZOS”. Lejos de llamarse a silencio, Nancy redobló la apusta: "Hablo de lo que me preguntan. @MoskitaMuertaOk, ¿por qué no me preguntaste por Listorti?”. Y Ángel replicó: “¡Soltar!”.

Ahora, el conductor aclaró la situación e hizo referencia al polémico ida y vuelta con su excompañera: "Ja, ja, ja... No estamos peleados para nada con @NANCYPAZOS, nos llevamos genial. Decimos lo que pensamos".

Jajajajaa no estamos peleados para nada con @NANCYPAZOS nos llevamos genial. Decimos lo que pensamos. https://t.co/Ab0Fyh8glK — Angel (@AngeldebritoOk) 28 de febrero de 2019

¡En son de paz!